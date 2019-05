Sanremo. Si è tenuto ieri sera l’incontro organizzato dalla candidata della Lega al consiglio comunale Federica Cozza che ha visto la partecipazione del deputato Flavio di Muro e del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

E’ stata l’occasione per illustrare ai numerosi presenti, una nuova visione per Sanremo, idee concrete per una ripartenza della nostra città dopo cinque anni di buio.