Judo Club Ventimiglia: «Maggio e giugno gratis per tutti i bambini dai 5 ai 12 anni»

Ventimiglia. Allo Judo Club Ventimiglia è in arrivo “Judo in Fiore”, una grande festa di primavera. Infatti, tutti i bambini dai 5 ai 12 anni potranno frequentare gratis i corsi di judo nei mesi di maggio e giugno.

Lo Judo Club Ventimiglia presenta un nuovo grandioso progetto sportivo, sociale ed educativo offrendo a tutti i bambini, nati dal 2007 al 2014, la possibilità di fare judo gratuitamente nei mesi di maggio e giugno. Lo Judo Club Ventimiglia propone quest’iniziativa con il massimo entusiasmo, in linea con la propria filosofia sull’importanza di acquisire sani e corretti stili di vita fin dalla giovane età. E dando la possibilità ai bambini di intraprendere un nuovo percorso sportivo in un ambiente sano, sereno, familiare ma con istruttori altamente qualificati. Sottolineando, inoltre, la mission dello Judo Club Ventimiglia da sempre al servizio dei giovani e delle famiglie ventimigliesi.

Lo staff tecnico, con la consueta competenza, è pronto ad accogliere i giovani e ad aiutarli a crescere bene dal punto di vista psicologico, motorio, emotivo e relazionale tramite la diffusione dei valori educativi dello judo. Il progetto Judo in Fiore, per la corrente stagione sportiva, durerà dal 6 maggio al 23 giugno, secondo un programma di attività diversificato per fasce d’età.

Con l’iscrizione al progetto Judo in Fiore tutti i partecipanti avranno anche la copertura assicurativa per infortuni e il tesseramento alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) per il 2019. Per i bambini di età superiore ai 6 anni è necessario presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità (durata annuale). Le famiglie interessate potranno iscrivere i propri bambini direttamente presso lo Judo Club Ventimiglia a partire dal 6 maggio.

Lo Judo Club Ventimiglia è l’unica associazione sportiva affiliata alla FIJLKAM operante a Ventimiglia. La FIJLKAM è la sola Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni ed autorizzata a gestire, disciplinare ed organizzare in Italia l’attività sportiva e promozionale del judo oltreché a a rappresentare in Italia ed all’estero lo sport del judo.

Per informazioni Judo Club Ventimiglia in via Vittorio Veneto 36, scrivendo a judoclubventimiglia@hotmail.it; https://www.facebook.com/judoclubventimiglia/.