Isolabona, 69enne cade in una campagna. E’ grave

Isolabona. Un uomo di 69 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un muro alto tre metri in campagna poco prima delle 5 nei pressi di via Santo Spirito.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia e i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Si sa soltanto che l’allarme per i soccorsi è stato lanciato verso le 6.20, quando l’uomo è stato rintracciato.

Era caduto in un canalone tra il muro e una baracca.

In un primo istante è stato allertato anche l’elicottero che non si è potuto alzare in volto. Alla fine il ferito è stato recuperato dai soccorritori che lo hanno posizionato su una tavola spinale. Ha riportato un politrauma e la frattura del bacino, ma è sempre rimasto vigili e cosciente. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale di Sanremo.