Internazionali d’Italia, la pioggia stravolge il programma: rimandato l’incontro Fognini-Albot

Taggia. E’ stato rimandato a domani, alle 12.35, l’incontro tra l’armese Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot a causa del maltempo.

La pioggia a Roma non sta dando tregua agli organizzatori degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. La perturbazione che sta investendo la Capitale ha portato così al cambiamento sostanziale del programma. Il tennista di Arma di Taggia scenderà perciò in campo domani per i sedicesimi di finale del singolare maschile.