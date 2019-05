Sanremo. Scatta ufficialmente lunedì 1º luglio la quarta edizione di Ariston Comic Selfie, il talent online che porta la comicità dal mondo del web al palcoscenico più famoso d’Italia grazie ad un video-selfie divertente, una video-parodia o un selfie magic della durata massima di 90 secondi.

Un format di proprietà e ideazione del teatro Ariston di Sanremo che, nel panorama nazionale, è diventato il punto di riferimento per quei giovani talenti che, tramite il web, ambiscono ad approcciare il mondo del grande spettacolo. Si tratta di una nuova tipologia di spettacolo che ha vantato diversi tentativi di imitazione, nessuno dei quali però riconfermato per ulteriori stagioni.

L’iniziativa permette a singoli artisti e/o duetti di effettuare delle performance-video per esprimere le loro qualità. Tali performance vengono messe in rete sul sito ufficiale della manifestazione www.aristoncomicselfie.com e sottoposte al giudizio del pubblico del web con un sistema di votazione ad hoc, mentre una giuria di qualità ha il compito di selezionare altri candidati meritevoli e di farli così procedere nel contest fino alla grande finale a Sanremo.

Il tema a cui si ispira la manifestazione quest’anno è “Intelligenza artificiale e ignoranza naturale: un problema esistenziale“: un argomento caldissimo e attuale, quello dei robot e degli assistenti vocali in grado di agire autonomamente. I colossi della comunicazione e gli ambienti accademici si stanno concentrando fortemente su questo ambito di ricerca e sulla creazione di start up sempre più innovative. Non mancheranno quindi le sorprese.

Per quanto riguarda la squadra, già confermati i nomi di Giovanni Vernia, dell’illusionista Walter Rolfo e della webstar Edoardo Mecca. La finalissima di Ariston Comic Selfie 4 si terrà nella serata di venerdì 22 novembre sul palco del teatro Ariston di Sanremo in diretta straming. Ariston Comic Selfie 2019 è una manifestazione organizzata con il supporto e il contributo Siae, Società italiana degli autori ed editori.

La novità di questa quarta edizione sarà la categoria Ariston Selfie Magic che si aggiunge alle due consolidate Comic Selfie e Ariston Comic Selfie Parody: la magia e i giochi di prestigio del web saranno protagonisti sul palco dell’Ariston. I candidati dovranno inviare un video-selfie di massimo 90 secondi che li raffiguri mentre si esibiscono facendo dei giochi di prestigio. L’originalità sarà l’elemento chiave per accaparrarsi la vittoria.

La partecipazione alla sezione Ariston Comic Selfie è subordinata a un limite di età compreso tra i 16 e i 35 anni, per i ragazzi minorenni sarà necessario il benestare dei genitori. Ogni singolo candidato non potrà prendere parte a più di una sezione contemporaneamente.

La fase di raccolta dei video sarà aperta il 1° luglio e si chiuderà il 30 settembre. I concorrenti potranno inviare i loro video allì’organizzazione tramite l’apposito form di compilazione reperibile sul sito ufficiale della manifestazione www.aristoncomicselfie.com. Il periodo di votazione sarà aperto dal 7 al 21 ottobre. Dall’esito di tali votazioni, accederanno di diritto alle finali di Ariston Comic Selfie 2019 i due concorrenti più votati per ciascuna categoria sul web, più un massimo di 6 concorrenti ripescati dal comitato organizzatore, per un totale massimo di 12 finalisti.

Ai vincitori delle tre classifiche web verrà offerto dalla rete di impresa Sanremo On un soggiorno per due persone a Sanremo. I vincitori del voto della sala riceveranno un abbonamento per il Premio Tenco 2020. Ai vincitori della giuria di qualità verrà offerta una borsa di studio conferita dalla Siae dell’ammontare di 1000 euro ciascuna. Al vincitore individuato come autore della migliore performance della serata finale andranno anche due biglietti per assistere come spettatori alla fine del Festival di Sanremo 2020.

Per la conduzione della finale è prevista la partecipazione di Giovanni Vernia, mentre i giurati saranno l’illusionista Walter Rolfo e Carla Vacchino, proprietaria del teatro Ariston. A far parte della squadra anche Edoardo Mecca, alla sua terza partecipazione consecutiva al talent di casa Ariston. Nelle prossime settimane verranno resi noti gli altri nominati per la presentazione e per la giuria, selezionati tra personalità del web e del mondo dello spettacolo.

Il regolamento completo della manifestazione è consultabile al sito www.aristoncomicselfie.com.