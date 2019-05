Incontro pubblico con l’assessore Mai e l’onorevole Viviani a Ventimiglia

Ventimiglia. Domani venerdì 17 maggio si terrà un nuovo incontro promosso dalla Lega Ventimiglia per approfondire

tematiche strettamente interconnesse con il nostro territorio e per continuare a dare risposte più puntuali possibili ai cittadini sviluppando costruttivi confronti direttamente con la popolazione e in particolare con gli interessati dei diversi settori.

Domani l’incontro pubblico a Ventimiglia è previsto per le ore 18:30 presso il bar Catering di Bevera dove l’Assessore Regionale all’agricoltura Stefano Mai e l’On. Lorenzo Viviani Capogruppo Lega, in Commissione Agricoltura dal 21 giugno scorso, tratteranno ovviamente le problematiche e le prospettive di sviluppo che interessano la nostra zona su temi quali l’agricoltura, la pesca e la tutela del made in Italy, nella fattispecie i nostri prodotti tipici locali. La cittadinanza è dunque calorosamente invitata a partecipare.