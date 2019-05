Incontro della ATS “App Giovani” con i candidati sindaco di Sanremo

Sanremo. I rappresentanti degli enti aderenti all’ATS* “APP Giovani”, gruppo di cooperative sociali e associazioni di volontariato che negli ultimi anni ha gestito, in collaborazione con l’assessorato di competenza, i progetti comunali legati alle politiche giovanili, invitano i candidati sindaco che si presentano alle prossime elezioni per amministrare la città di Sanremo a partecipare ad una tavola rotonda il giorno 7 maggio alle ore 16:30 presso la sala del F.O.S. in via Corradi 47 a Sanremo.

Lo scopo dell’incontro, aperto alla cittadinanza, è quello di un aprire momento di confronto – il più

possibile concreto e fattivo – in merito a idee e proposte riguardanti le politiche giovanili cittadine,

tema che non solo sta particolarmente a cuore agli enti promotori dell’iniziativa, direttamente

impegnati in progetti a contatto con le giovani generazioni in ambito scolastico ed extra-scolastico,

ma che è da questi ritenuto fondamentale nella prospettiva del prendersi cura delle nuove

generazioni e di una città che sia anche e soprattutto pensata con i giovani e per giovani.