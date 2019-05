Sanremo. «Tante volte andiamo a levare dai guai degli sprovveduti che si mettono nei pasticci». A dirlo, descrivendo la molteplicità di interventi affrontati, è Flavio Odello, capo Stazione del Socalp (Soccorso Alpino e Speleologico) in occasione dell’inaugurazione della locale stazione operativa. Questa si trova in via Pisacane, a due passi dallo scalo ferroviario e da uno dei parcheggi per i mezzi della Croce Rossa Italiana.

La struttura ha a disposizione 30 unità di personale, delle quali la metà è operativa. Ha una media di circa trenta interventi all’anno. A disposizione ci sono, oltre all’attrezzatura radio, da montagna e da soccorso, due vetture, una di prima partenza attrezzata con tutto il neccessario ed una di supporto. C’è anche un’auto dislocata nella valle Impero- Arroscia.

All’odierno taglio del nastro erano presenti, oltre ai vertici regionali e provinciali del Socalp, in sindaco Alberto Biancheri, il comandante della locale compagnia dell’Arma, capitano Mario Boccucci, il vicequestore Giovanni Santoro, personale del 118 e dei vigili del fuoco.