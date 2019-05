In provincia di Imperia le Giornate dello Scompenso Cardiaco

Imperia. In occasione dell’iniziativa di prevenzione dello scompenso cardiaco realizzata dall’European Society of Cardiology e che coinvolge tutta l’Europa, il network delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha attivato la campagna di sensibilizzazione “Il tuo cuore è un bene prezioso: ascoltalo!” in collaborazione con l’AUSL di Piacenza.

Che cos’è lo scompenso cardiaco?

Lo scompenso cardiaco è una malattia seria e molto diffusa. Il cuore perde la capacità di pompare il sangue in tutto il corpo in modo adeguato alle richieste dell’organismo. Ciò non significa che il cuore si è fermato o è a rischio di cessare di battere, significa che non pompa più sangue come dovrebbe, non si riempie adeguatamente o non ha la forza sufficiente per svuotarsi, non riuscendo ad immettere sangue in tutto il corpo, così come faceva prima della malattia.

“Quando iniziano i primi sintomi, si può avvertire un senso di stanchezza o difficoltà di respiro, soprattutto dopo uno sforzo fisico. Si possono avere anche accessi di tosse, mancanza di fiato durante la notte, episodi di vertigini associati a senso di confusione.” spiega il Dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle farmacie specializzate.

Oltre a misurare l’ossigenazione del sangue, dal 6 al 19 maggio i cittadini potranno compilare insieme al farmacista un questionario per valutare il loro personale rischio cardiovascolare.

“Uno stile di vita attivo, un’alimentazione controllata e abitudini salutari possono ridurre il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari - aggiunge il Dottor Borgarelli – Con questa campagna nazionale di prevenzione vogliamo aiutare tutti i cittadini a fare una scelta di vita sana e consapevole”.

Le Farmacie aderenti all’iniziativa nella provincia di Imperia sono:

Farmacia Santi – Via Aurelia, 82 – Cervo

Farmacia Massabò – Via Cascione, 146 – Imperia

Farmacia Nola Dr. Francesco Bosso – Corso Imperatrice, 9 – Sanremo