“Imperiasgrunt!” a rischio, arriva l’apertura di Oneglio: «Massima disponibilità ad aiutare l’organizzazione»

Imperia. «Disponibili ad aiutare l’organizzazione in caso di problemi», l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio apre agli organizzatori di “Imperia Sgrunt!” la rassegna del fumetto che in un post su Facebook hanno annunciato che non sarà riproposta l’edizione 2019 in calata Cuneo a causa della difficoltà di versare la fidejussione di 10mila euro richiesta dal Comune.

«Si tratta – spiega Oneglio – di un obbligo di legge che si applica quando gli allestimenti delle manifestazioni vengono realizzati sul suolo pubblico. Accettiamo anche una fidejussione assicurativa che ha un costo di poche migliaia di euro. Massima apertura, dunque, nei confronti degli organizzatori intanto a spiegare la procedura, ma anche in concreto».

«Essendo l’organizzazione, come associazione sociale e culturale “SetteCinque”, priva di scopo di lucro - hanno scritto gli organizzatori sulla loro pagina del social network- sostenuta nel creare Sgrunt dalla fiducia e passione di enti privati, sponsor e pochi enti pubblici, l’ottenere una cifra tale è impossibile».