Imperia, Villa Grock festeggia l’anniversario di Harry Potter con una magica avventura

Imperia. Dopo il grande successo di novembre 2018 ritorna a grande richiesta l’evento “Mistero di Villa Grock: una magica avventura nel mondo di Harry Potter”

L’ Associazione Culturale Due parole in riva al mare di San Lorenzo al Mare in collaborazione con l’associazione Piccolo Laboratorio Eventi di Brescia invita tutti il 18 maggio ad una serata più unica che rara: un gioco di ruolo dal vivo sul tema di Harry Potter nel magico contesto di Villa Grock.

«Per l’anniversario di Harry Potter, a 20 anni dall’uscita del primo libro, in tutto il mondo si festeggia organizzando eventi a tema, feste e letture e ad Imperia abbiamo pensato di far rivivere in una notte insieme a maghi e streghe Villa Grock! Grock quindi non sarà solo il padrone di casa, che accoglierà i fan e lettori di Harry Potter, ma anche il protagonista della serata.

Ci siamo immaginati che Charles Adrien Wettach, in arte Grock, fu un grande mago amico fraterno di Albus Silente. Grazie ai suoi studi trovò quello che a suo parere era il rimedio definitivo contro le Arti Oscure e lo nascose per proteggerlo dai maghi malvagi. Nemmeno Gellert Grindenwald o Lord Voldemort riuscirono a trovarlo per distruggerlo. Nella sua villa il prezioso oggetto magico è ancora protetto da astuti trabocchetti.

I partecipanti al gioco verranno suddivisi dal Cappello Parlante nelle quattro Case di Hogwarts ( Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde) e comincerà l’avventura! “Il mistero di villa Grock” è un gioco di ruolo dal vivo che impegnerà i partecipanti in una gara contro il tempo per risolvere tutti gli enigmi e sconfiggere colui che vuole minacciare la pace faticosamente conquistata da Harry Potter e i suoi amici. I più coraggiosi, intelligenti, generosi e ambiziosi potranno cimentarsi nelle prove e decidere il finale di questa magica avventura!

Lucidate le vostre bacchette magiche e lasciate all’entrate le vostre scope volanti: venite a vivere questa storia e a scoprire le meraviglie di Imperia, per chi non avesse mai avuto occasione di visitare Villa Grock, o per chi la conoscesse potrà vederla sotto una nuova luce!

Il gioco dura circa due ore e abbiamo organizzato tre turni rispettivamente :

ore 17 per bambini e famiglie,

ore 20 per ragazzi dai 10 anni e adulti

ore 23 per ragazzi dai 10 anni e adulti.

Consigliamo un abbigliamento comodo e la massima puntualità.

Per prenotazioni telefonare al 339 2877093 oppure scrivere alla mail info@eukronia.it oppure dueparoleinrivalmare@libero.it» – fanno sapere gli organizzatori.