Imperia, via al “bando” per l’inserimento delle attività cittadine nelle brochures promozionali

Imperia. “Imperia da Vedere”, “Imperia da Vivere“, “Imperia d’Amare“, sono titolo delle tre borchures da distribuire ai turisti in plurimi punti informativi Iat istituzionali e diffusi in città, con con la citazione delle attività a valenza turistico promozionale che l’assessorato al Turismo ha deciso di realizzare.

I depliant prevedono il riferimento, per finalità non commerciali ma di promozione della conoscenza del territorio, a categorie merceologiche, produttive, con valenza turistica, culturale, enogastronomica, e sportiva, appartenenti ai sotto indicati settori: sport, noleggio bici, trekking, equitazione, visite di monumenti, ville, siti cittadini, escursioni, borghi, frazioni entroterra, corsi di cucina tipica, coltivazione e produzione di piante aromatiche locali, coltivazione e produzione basilico, coltivazione e produzione fiori, degustazione di farinata, degustazione “pizza all’Andrea, degustazione stoccafisso, frantoi e visite guidate, escursioni santuario dei cetacei, escursioni in barca, escursione o affitto gommoni e barche, gite o affitto barca a vela, vigne e cantine, produzione locale, mercato del pesce, “pranzo a bordo”, snorkeling, diving center, windsurf.

Le domande devono pervenire in Comune entri venerdì 21 giugno 2019