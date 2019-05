Imperia Unplugged Festival, Alexia è la prima ospite della quinta edizione

Imperia. Alexia è la prima ospite annunciata della nuova edizione del festival: l’artista spezzina sarà a Imperia il 7 agosto, con ingresso libero.

L’Associazione Culturale Imperia Musicale è lieta di confermare la quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, in collaborazione e col sostegno del Comune di Imperia, e di annunciare la prima ospite della rassegna: arriverà a Imperia mercoledì 7 agosto la cantautrice spezzina Alexia.

Vincitrice del Festival di Sanremo nel 2003 con “Per dire di no”, con oltre 6 milioni di dischi venduti alle spalle, dopo il suo ultimo Album “Quell’altra” uscito nel 2017 e fresca di pubblicazione del suo nuovo singolo “Come la vita in genere”, Alexia sarà protagonista della quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival nella suggestiva cornice di Calata Cuneo all’interno dell’area che ospita le due grandi gru all’inizio della passeggiata.

In attesa di svelare ulteriori dettagli sulla nuova edizione del Festival, Imperia Musicale conferma con piacere che anche quest’anno la manifestazione si articolerà in tre giornate, dal 5 al 7 agosto: le prime due saranno dedicate agli incontri musical-letterari e al Premio Imperia Musicale, che mette in palio, per il vincitore, l’apertura al grande concerto della terza serata e il cui regolamento sarà reso noto nelle prossime settimane, e si svolgeranno in Piazza San Giovanni.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.