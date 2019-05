Imperia. Era stato probabilmente un virus a stroncare, nel maggio del 2017, la vita, a soli 38 anni, della giovane animatrice Erika Cannoni.

Amici e parenti hanno voluto ricordarla con messa inizialmente prevista in piazza Marinai d’Italia, all’interno del Porto turistico, che pero a causa del forte vento si è svolta in un angolo più riparato vicino agli uffici della Go Imperia.

Un lutto che nel maggio 2017 aveva profondamente colpito l’intera comunità imperiese.

Erika Cannoni, era una ragazza che amava la vita e gli amici, ma nel sangue scorreva soprattutto la voglia di conoscere il mondo, i posti da sogno dove la natura mette in mostra tutta la sua bellezza. In Spagna come in Australia Erika amava immergersi totalmente in quella realtà.

Ed è probabilmente in Australia che ha contratto il virus che l’ha uccisa. Era stata ricoverata a Imperia, poi al San Martino e infine al Santa Corona di Pietra Ligure dove fino all’ultimo aveva postato il suo stato di salute anche su Facebook.

Il rito è stato officiato da don Antonello Dani che già aveva celebrato i funerali.