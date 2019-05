Imperia. Mancano meno di due settimane ad uno degli eventi più sentiti nella città e in tutto il ponente ligure: dal 17 al 19 maggio torna MercatoRetrò.

Autostory e Liguria Classic, che per la seconda edizione dell’evento di arricchiscono della collaborazione con Med Yacht Services, hanno fatto davvero le cose in grande. Un esempio? Quest’anno l’ufficio stampa della manifestazione, che accoglierà tutti gli addetti ai lavori nel campo della comunicazione sarà allestito su uno yacht: un Delta 60 Open in cui, siamo sicuri, non sfuggirà alcuna notizia.

Ma le novità più grandi sono ovviamente quelle pensate per il pubblico: Calata Anselmi diventerà la principale area espositiva della motoristica a 4 e 2 ruote sia per i modelli d’epoca che per le ultime novità. Un percorso di stand legato agli anniversari e alle ricorrenze vi guiderà in un viaggio nel tempo per farvi scoprire e ricordare eventi che hanno fatto epoca.

Durante la manifestazione avranno luogo show-cooking, mostre, possibilità di provare le ultime novità in campo di motori, tra cui anche una limousine, spazi per bambini e famiglie e tantissimi eventi collaterali. Inoltre nell’area ex-Salso verrà allestita una ambientazione di antiquariato.

Tre saranno i raid protagonisti. Il raid della Riviera dei Fiori, che giunge alla sua 8 edizione e che si terrà il 19 maggio con partenza alle ore 10.00 per un tour nell’entroterra, il Raid 4×4 organizzato dal Registro italiano fuoristrada e il club delle Alpi Marittime. Da quest’anno saranno ospiti anche i protagonisti del Panda Raid, per raccontare la loro “avventura di 3000 km a bordo di una vecchia Panda”. La gara è stata disputata lo scorso marzo con partenza da Madrid per arrivare a Marrakech dopo 7 giorni, di cui 6 nel deserto Marocchino, potendo contare sopratutto sui propri mezzi. 400 Panda, tappe di 300/400 km percorse in 7 /10 ore per la maggior parte in fuoristrada.

MercatoRetrò nell’organizzare l’evento ha particolarmente a cuore i ricordi: verranno anche proposti oggetti tangibili che hanno fattola storia, come l’auto di Fausto Coppi. Ad organizzare un evento che ha che fare con il tempo si incontrano persone che hanno contribuito a scriverla la storia, come Amilcare Ballestrieri, massima espressione sanremasca inizialmente nel campo motociclistico e poi in quello professionistico dei rally, sperando che possa essere presente.

Anche lui è stato invitato a MercatoRetrò assieme ad altri personaggi del mondo motoristico. «Vi aspettiamo in Calata Anselmi dal 17 al 19 maggio! Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli spazi espositivi disponibili è possibile consultare il sito http://mercatoretro.it/ o telefonare al numero +39 380 6355661» – fanno sapere gli organizzatori.