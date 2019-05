Imperia. E’ stata inaugurata ufficialmente questa mattina la seconda edizione di MercatoRetrò in calata Anselmi. Al taglio del nastro il sindaco Claudio Scajola accompagnato dall’assessore Simone Vassallo. Presenti in banchina, a dare il via all’evento, le massime autorità militari e civili con la presenza dell’assessore regionale Marco Scajola e degli organizzatori dell’evento: Liguria Classic e Autostory.

Il programma di oggi, sabato 18 maggio, prevede non solo l’esposizione di motori a quattro e due ruote, nautica, curiosità d’epoca, ma anche le ultime novità del momento esposte dalle concessionarie della zona e la possibilità di effettuare un test drive aperto al pubblico.

La parte interna dell’evento è stata allestita nel deposito ex Salso dove è possibile ammirare cimeli d’autore, come l’auto che fu di Fausto Coppi e molti oggetto storici, alcuni in vendita.

Presente in banchina anche il celebre modello di Isotta Fraschini in dotazione dal 1942 al Comando Provinciale VV.F. di Milano e rimasto in servizio fino al 1958. Ma anche una vera Fiat Spa 38 R ovvero un autocarro militare leggero prodotto in Italia ed usato da Italia e Francia durante la seconda guerra mondiale per il trasporto dei detenuti.

Contribuiscono alla realizzazione dell’evento anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico Hanbury del Ruffini di Imperia, incaricati dell’accoglienza al pubblico e dell’ausilio agli espositori. Presenti l’Arma dei Carabinieri, l’Esercito Italiano e la Protezione Civile con stand informativi. Anche l’ACI contribuisce ad un momento didattico con mini-corsi gratuito rivolti ai ragazzi.

Presente alla manifestazione anche la linea Mediterranea della Fratelli Carli, per un momento dedicato alla cosmesi e alla bellezza.