la svolta

Imperia, svuotata dall’acqua l’autorimessa del Porto turistico: in arrivo 650 posti auto foto

Inutilizzata dal 2009, in azione per 15 giorni tre idrovore che scaricheranno in mare 22mila metri cubi di liquido











Imperia. Iniziate (dureranno 15 giorni) le operazioni di svuotamento dell’autorimessa del Porto turistico allagata dal 2009: sono in funzione tre idrovore che liberanno la struttura capace di 650 posti auto e del valore di 12 milioni di euro, dai 22mila metri cubi di acqua. «La struttura -dice il sindaco Claudio Scajola – è perfettamente agibile, quindi una volta terminata la bonifica il sistema di idrovore resterà permanentemente in funzione e, finalmente, dopo 10 anni i parcheggi si potranno utilizzare. C’è stato bisogno di ben tre conferenze di servizi per arrivare a questa conclusione». Per quanto riguarda l’annosa vicenda burocratica del bacino, il superconsulente del Comune, l’avvocato Paolo Gaggero, sta procedendo ad effettuare l’incameramento dello scalo al Demanio, affinché il Comune possa fare domanda di concessione.