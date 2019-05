Imperia, sputi e insulti ai poliziotti: giovane denunciato per oltraggio e vilipendio

Imperia. Nella giornata di ieri la Squadra volante della Polizia ha denunciato per oltraggio e vilipendio un giovane marocchino di 24 anni, già noto aper i numerosi precedenti penali a suo carico, tra i quali furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale.

Fermato per un controllo in centro, già durante il controllo dei documenti il giovane aveva tenuto un atteggiamento ostile e scontroso nei confronti dei poliziotti, i quali tuttavia, hanno proceduto nella loro attività riconsegnando i documenti risultati in regola.

Risaliti sull’autovettura di servizio, gli agenti, però, sono stati raggiunti da improperi dello straniero, il quale prima ha imprecato contro di loro esclamando a gran voce “bastardi controllate sempre me” e subito dopo ha affiacato il mezzo sputando contro il finestrino, imbrattandolo di saliva.

I poliziotti, a questo punto, sono scesi nuovamente dal veicolo e, bloccato il tentativo di allontanamento, lo hanno accompagnato negli uffici della Questura dove è stato denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio.