Imperia, sindacati della scuola contro la preside Zappulla: a rischio gli esami di maturità

Imperia. I segretari provinciali di Cgil e Cisl Scuola e Confsal Marco Novaro Mascarello, Gianni Garino e Silvano Arnaldi nella giornata di oggi hanno inoltrato al provveditore Luca Lenti un esposto per denunciare la situazione di incompatibilità ambientale della preside dell’Ipsia “Marconi” Anna Rita Zappulla all’interno dell’istituto.

In pratica, secondo i sindacati non presiedendo la Zappulla i consigli di classe e non avendo designato un sostituto gli studenti delle classi quinte rischiano di non poter affrontare l’esame di maturità in maniera regolare.

La richiesta è che alla professoressa Zappulla venga revocata la reggenza dell’istituto Marconi.