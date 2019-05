Imperia, si chiude con una sconfitta al tie-break l’ultimo incontro della Maurino Strescino

Imperia. Si chiude con una sconfitta, al tie-break, dopo due ore di gioco l’ultimo incontro delle imperiesi. Le “maurine”, pur non dovendo chiedere più nulla al campionato, sbarrano l’accesso ai play off alle genovesi del Volare Volley che dovevano assicurarsi i tre punti per continuare il loro cammino nella corsa all’ultimo posto disponibile per la promozione alla categoria superiore.

Un grande plauso, pur nel rammarico della retrocessione, va fatto a tutte le ragazze che fedeli al loro motto “ …..non mollo” e alla giovane età (la media della squadra non raggiungeva i 17 anni) hanno combattuto sino all’ultima giornata onorando su tutti i campi i colori “bianco-azzurri” della Maurina. Una crescita costante quella delle ragazze di Gallo e Ozenda, che pagano nel girone di andata la poca esperienza in un campionato difficile come la C, chiuso con solo due punti all’attivo, ma ottengono sedici punti nel girone di ritorno.

Proprio per quanto fatto vedere nel girone di ritorno, Giordano e compagne meriterebbero di poter nuovamente disputare la C e in quest’ottica la società si muoverà per vedere, qualora si aprissero delle opportunità, di poterle cogliere.