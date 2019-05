Imperia, Scajola vincitore morale nelle urne: «Non mi sono candidato solo per non spaccare»

Imperia. Settantasei preferenze che col calcolo ponderato corrispondono a 18.222 voti di grandi elettori.

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola può essere considerato il vincitore morale delle elezioni per l’elezione del presidente della Provincia e del nuovo Consiglio provinciale che ha portato sulla poltrona più importante il candidato unico Domenico Abbo.

A questo punto la domanda sorge spontanea, ma perché non si è candidato lei? «Io avevo offerto per spirito di servizio la mia disponibilità – risponde Scajola – ma poi quando ho visto che alcuni sindaci costieri come Giacomo Chiappori, Alberto Biancheri e Mario Conio erano contrari ho preferito non andare a spaccare».

A proposito di Biancheri, il sindaco uscente di Sanremo ha totalizzato 21 preferenze che col “ponderato” significano 8194 voti.

Significativo il risultato del sindaco di Aurigo Luigino Dellerba, legato a Scajola, (75 preferenze, ponderato 4.569).

Scajola minimizza il dato della la bassa affluenza: «Con una lista bloccata, molti ammnistratori dell’entroterra non avevano interesse a venire a votare»