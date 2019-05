Imperia, Scajola prima uscita da consigliere provinciale: «L’Ente deve diventare plastic free»

Imperia. Non voluto assumere deleghe, così come il suo collega di Sanremo uscente Alberto Biancheri, ma ha preannunciato la sua prima “battaglia” da neo consigliere provinciale: la trasformazione della Provincia in Ente “plastic free”.

Al momento del brindisi con il neo presidente Domenico Abbo e tutti i consiglieri al quale sono stati invitati anche i giornalisti, Scajola accorgendosi che lo spumante veniva servito in bicchieri di plastica ha detto: «Così non va, non esiste che in Provincia vengano usati bicchieri di plastica. L’Ente dovrà diventare plastic free».

Il Comune di Imperia lo è già diventato: da alcuni mesi a seguito di una mozione presentata dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte assunta all’unanimità, all’interno del palazzo durante le sedute pubbliche e le riunione di giunta si usano solo bottiglie e bicchieri di vetro.

Ora tocca alla Provincia.