Imperia, sabato torna la festa dell’affido familiare a Borgo Sant’Agata

Imperia. La passeggiata tra gli ulivi e le ginestre è la festa dell’affido familiare, organizzata dall’associazione Progetto Famiglia per sensibilizzare all’accoglienza, alla condivisione e all’affido. L’evento esiste grazie alla grande partecipazione dei nostri volontari e sostenitori e i fondi raccolti durante lo stesso, donazioni, buono cena e iscrizione al trail delle ginestre, saranno destinati alle spese di gestione della casa famiglia Pollicino e della sala musicale Noi che offre corsi gratuiti di musicoterapia a bambini in affido e con disabilità.

Quest’anno, alla sua 9ª edizione, sabato 1° giugno (dalle 15.00) il territorio torna a festeggiare l’affido familiare, tutti insieme per una passeggiata sui sentieri di Borgo Sant’Agata a Imperia, con 2 percorsi: verde per le famiglie con passeggini o persone disabili su carrozzina e giallo per le famiglie con scarponcini.

Premi per la gamba più anziana, per i piedi più giovani e per il gruppo più numeroso che si iscrive online.

La partecipazione all’evento è gratuita, sarà comunque gradita un’offerta libera.

Dopo la passeggiata, tutti insieme nell’uliveto per la cena preparata dall’Associazione Ineja c’è, la quota del menù adulto 10,00 euro e menù bambini 5,00 euro sarà destinata alla gestione della casa famiglia Pollicino e della sala musicale Noi.

Novità di quest’anno! Premiamo anche gli amanti del running che parteciperanno al primo trail delle ginestre, una corsa in semi-autonomia, su un percorso panoramico mozzafiato sul golfo di Imperia, tra gli ulivi e le ginestre in fiore, attraverso sentieri puliti dai volontari dell’Associazione Progetto Famiglia insieme ad alcuni ragazzi de L’Ancora. Il trail è organizzato in collaborazione con l’associazione sportiva Monesi Young, la quota d’iscrizione è a favore della raccolta fondi per la casa famiglia Pollicino e la sala musicale Noi. Il numero dei partecipanti è chiuso fino a un massimo di 100. Per informazioni e iscrizione sul nostro blog casapollicino.blogspot.com, e sulla nostra pagina facebook Casa Famiglia Pollicino. Oppure presso il negozio CMP Store Imperia (via Vincenzo Monti a Imperia – entro venerdì 31 maggio).

Programma

9ª Passeggiata tra gli ulivi e le ginestre, Festa dell’affido familiare Manifestazione non competitiva per famiglie

Borgo Sant’Agata, Imperia – Sabato 1° giugno 2019, dalle ore 15:00

Organizzata dall’Associazione Progetto Famiglia di Imperia, con il patrocinio di: Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Imperia, Alisa regione Liguria, Unicef comitato di Imperia

Dalle ore 15,00 per i bambini Pompieropoli a cura dell’Associazione

Nazionale Vigili del Fuoco

Ore 16,00 ritrovo presso la Casa Famiglia Pollicino iscrizione o verifica della pre-iscrizione fatta on line e prenotazione per la cena

percorso giallo distanza: km 9,300 non percorribile con passeggini

percorso verde distanza: km 7 Percorribile con passeggini, Ore 16,30 partenza in gruppo per i percorsi verde e giallo

Percorso verde percorribile con passeggino

a/r km. 6,750 (Borgo Sant’Agata – Santuario di Montegrazie – Borgo Sant’Agata) con tempo indicativo di 2 ore. In caso di necessità, sarà attivo un servizio gratuito di Bus Navetta per il ritorno, con precedenza a persone disabili e genitori con bimbi su passeggino. Punto ristoro al Santuario con presenza dell’Ambulanza della Croce Bianca sez. di Imperia.

Al santuario di Montegrazie Laboratorio di animazione per bambini con Pierpalù.

Lungo il percorso genitori e bambini potranno partecipare al laboratorio di fotografia organizzato da AGA Associazione Genitori Attivi

Percorso giallo non percorribile con passeggini

a/r Km. 9,300 (Borgo Sant’Agata – Monte Croce – Borgo Sant’Agata) con tempo indicativo di 2,45 ore (escluso la permanenza presso i punti ristoro). Presenza sul percorso dei volontari della Croce Rossa Italiana sez. Imperia e dei Vigili del Fuoco. Punto ristoro idrico al Km. 4,800 e punto ristoro gastronomico al km. 6,450 (Villaggio San Giacomo) dove sarà presente un’ambulanza della Croce Rossa Italiana sez. Imperia.

Dalle ore 19,30 presso l’uliveto antistante la Casa Famiglia Pollicino, verrà servita la cena preparata dall’associazione Ineja C’é – Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi.

Menù adulti 10,00 euro: penne al pesto, frittura di calamari, condiglione alla ligure, crostata

Menù bambini 5,00 euro: penne al pesto, nuggets di pollo, patatine fritte, crostata

La quota della cena sarà destinata alla gestione della casa famiglia Pollicino e della sala musicale Noi.

Durante la serata verranno proposte alcune riflessioni sull’affido familiare.