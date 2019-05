Imperia. Oggi al plesso di Castelvecchio dell’IC Sauro è stata ripristinata l’aula informatica da parte dei ragazzi dell’Itis di Imperia.

Il progetto “Service Learning”, avviato a marzo tramite la collaborazione tra l’Istituto Comprensivo e il Polo Tecnologico Imperiese, ha consentito di rimettere in funzione l’aula ormai inutilizzabile da tempo, attraverso il recupero e il ripristino del materiale esistente, senza alcun costo per l’Istituto. Un lavoro lungo e difficoltoso data la scarsità di pezzi di ricambio, che ha coinvolto 3 classi del triennio del corso di studi in Informatica e Telecomunicazioni dell’Itis, coordinate dal prof. Simone Zanella, docente di Elettronica dell’Itis.

Nonostante le difficoltà, è stato possibile riassemblare 7 macchine pienamente operative, affiancate da 8 macchine di capacità ridotte ma nuovamente funzionanti. I computer beneficiano ora di sistema operativo e software open source quali Linux e LibreOffice per consentire nuovamente l’attività didattica di laboratorio. La didattica del Service Learning chiede agli studenti di compiere concrete azioni solidali nei confronti della comunità nella quale si trovano ad operare, mettendo alla prova in contesti reali le abilità e le competenze previste dal loro curriculum scolastico. Il progetto ha inoltre consentito di identificare il materiale non più recuperabile e differenziarlo correttamente per il successivo smaltimento, separando materiali quali ferro e plastica da RAEE e rifiuti speciali, all’interno delle iniziative dell’Ic Sauro legate all’ambiente che hanno portato alla recente assegnazione alla scuola della Bandiera Verde Ecoschool.

Si ringraziano tutti coloro che hanno dato un contributo significativo per la riuscita del progetto: i ragazzi dell’Itis delle classi terze e quarte del corso in Informatica e Telecomunicazioni, i docenti dell’Itis prof. Simone Zanella, prof. Paolo Russo e prof. Simone Oriana, i tecnici dell’Itis Massimo Aicardi, Romano Calcagno e Stefano Carrivale, i docenti prof.ssa Balbis, prof.ssa Savona e prof.ssa Lombardini del plesso di Castelvecchio della Ic Sauro, la dirigente dell’Ic Sauro dott.ssa Paola Baroni e la Dsga Barbara Mastrocicco per le autorizzazioni.