Imperia, riparato il guasto alla condotta: torna l’acqua nel Golfo dianese

Imperia. Amat informa che la riparazione della perdita in via Novaro a Oneglia sta per essere ultimata, e sono state avviate le operazioni di ripristino dell‘erogazione idrica in tutto il Golfo dianese.

Potranno essere necessarie alcune ore per tornare al normale regime di esercizio.

Non si escludono variazioni di pressione anche brusche e intorbidamenti persistenti.