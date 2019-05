Imperia, prosegue la raccolta firme contro l’Ospedale Unico e la privatizzazione degli asili-nido

Imperia. Prosegue la raccolta firme contro l’Ospedale Unico Provinciale e la salvaguardia degli Ospedali di Imperia e Sanremo e contro la privatizzazione degli asili-nido del capoluogo, organizzata da Potere al Popolo e Rifondazione Comunista.

I prossimi appuntamenti dove i cittadini potranno recarsi per firmare le petizioni saranno giovedì 16 dalle ore 9.30 alle ore 12 in via XX settembre angolo via Cascione a Porto Maurizio e sabato 18 con lo stesso orario in piazza san Giovanni ad Oneglia.