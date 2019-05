Imperia. L’annuncio è stato dato stamattina a Roma: tra le località che hanno superato lo scoglio dei 32 criteri della Fee (Foundation fornvironmental Education) per la prima volta nella storia c’è anche il capoluogo.

«La bandiera blu – dichiara da Roma l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio – era uno degli obiettivi fissati dal sindaco Claudio Scajola nella conferenza stampa di fine anno. In meno di un anno di amministrazione lavorando sodo abbiamo raggiunto un obiettivo straordinario per Imperia. E’ una giornata storica per Imperia che ha conquistato, per la prima volta nella storia, la bandiera blu, un riconoscimento epocale per la nostra città. Con la bandiera blu, infatti, la Imperia e gli operatori turistici che qua operano fanno un balzo in avanti straordinario. Entriamo finalmente a far parte di un circuito internazionale che ci riconosce come una località turistica balneare di eccellenza. Siamo orgogliosi. ».

La bandiera blu viene assegnata alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi ai parametri delle acque di balneazione, i servizi offerti, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.