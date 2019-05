Imperia, parcheggio dell’Ospedale a pagamento. Ranise: «Gagliano ci ripensi»

Imperia. «La notizia di questi giorni di trasformare i parcheggi di largo Montevecchi, antistanti all’Ospedale, in parcheggi a pagamento, oltre a sollevare inevitabili polemiche e malumori, ci pare frutto di una decisione affrettata che andrebbe approfondita e rivista dall’amministrazione». Così Antonello Ranise, medico cardiologo e consigliere comunale di Forza Imperia.

«Si consideri -prosegue Ranise – che il piano inferiore dei suddetti parcheggi è già a pagamento, mentre quello interno all’Ospedale è stato trasformato a pagamento a sui tempo, invero con tariffe tutt’altro che agevolate. L’ unica area libera rimaneva quella al piano superiore appunto di Largo Montevecchi. Considerando inoltre che l’Ospedale eroga servizi cruciali per i cittadini e che in ogni caso tale decisione va a comunque a gravare economicamente sui dipendenti, ci saremmo aspettati più flessibilità e maggior condivisione».

«Come capogruppo di Forza Imperia -conclude – e come operatore sanitario, conoscendo bene le problematiche sia degli utenti che dei dipendenti, chiedo all’ amministrazione di rivedere con più calma e raziocinio una decisione che francamente non ci pare dettata dal buon senso né di pubblica utilità».