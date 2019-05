Imperia. Domenica 5 maggio si è svolto presso il Palazzetto dello Sport di Imperia il “2° Torneo di Judo Ok Club” gara destinata ai judoka delle classi pre-agonistiche ovvero i ragazzi nati fra il 2008 ed il 2015.

Una fucina di piccoli atleti che hanno conquistato ottimi risultati portando la società Ok Club Imperia di aggiudicarsi il primo posto nella classifica per società. Circa 350 atleti provenienti da ben 17 scuole, hanno dato vita ad una bellissima giornata dedicata al judo allo sport al divertimento e all’amicizia.

Ogni partecipante ha dato il meglio di sé come richiede lo spirito agonistico ma sempre nel pieno rispetto dei compagni di gara e dell’etica sportiva. Uno dei compiti dei maestri è proprio questo, coltivare ed accrescere le

potenzialità dei propri atleti senza che lo spirito competitivo diventi più forte del rispetto e insegnando che in ogni gara non c’è mai sconfitta perché alcune volte si vince altre volte si impara.

Così capita di vedere una cintura bianca alla sua prima gara, insieme ad una cintura di grado superiore con tante gare alle spalle, andare via dalla manifestazione entrambi fieri del risultato ottenuto e del personale contributo alla riuscita dell’evento.

La gara rappresenta semplicemente il momento per mettere in pratica ciò che il ragazzo ha appreso in palestra, ma con la difficoltà aggiunta di doverlo fare davanti ad un pubblico, ai giudici, agli arbitri e soprattutto confrontandosi con un avversario che non conoscono.

Non è facile tutto questo, eppure è importante per i piccoli atleti la gestione di queste situazioni che contribuiscono alla loro formazione e li preparano alle difficoltà che dovranno affrontare da adulti.

Elenchiamo qui di seguito i singoli piazzamenti:

Medaglia d’oro per:

Anys Rayan, Brezza Giulio, Buetto Greta, Caporali Edoardo, Cassini Daniele, Celislami Justin, Colangelo Raffaele, De Andreis Tommaso, Donzellini Lorenzo, Donzellini Mattia, Fresia Enrico, Gilli Fabrizio, Guglieri Matteo, Iannuzzo Gaia, Inturri Lorenzo, Lanzafame Aron, Lanzafame Francesca, Luciotti Edoardo, Marvaldi Giulia, Marvaldi Stefano, Naso Francesco, Petunia Giacomo, Pullino Nicolò, Rossi Stefano, Scevola Paolo, Simonazzi Martina, Teobaldi Mattia, Torresan Marco, Totis Mattia, Vassallo Giacomo, Vieriu Alexandru, Zazzu Antonio, Zinghini Lorenzo.

Medaglia d’argento per:

Bonsignorio Michele, Borri Matteo, Condrò Alessio, D’Angelo Samuele, Di Mascio Daniel, Gramagna Fabiana, Guguian Delia, Guidi Gabriele, Haddan Sofia, Haddan Yasmine, Kalifi Skandir, Marvaldi Francesco, Mij Leonardo,

Nifosi Greta, Nifosi Sara, Pelazza Viola, Perretta Beatrice, Potenza Andrea, Quaglia Francesco, Rao Lorenzo, Sciorella Samuele, Sini Francesca, Spadacini Gabriele, Tulipano Matteo, Vottero Ris Riccardo.

Medaglia di bronzo per:

Arciuolo Angelica, Ballerano Beatrice, Bertora Thomas, Biondi Aurora, Cassini Marta, Colombo Gabriele, Corigliano Marco, Crudo Chiara, D’angelo Martina, Di lernia Iacopo, Di Lernia Tommaso, Fazio Jason, Floris Lorenzo, Ianuzzo Alice, Penaloza Michelle, Pucciarielli Filippo, Pullino Gaia, Rossi Samuele, Torresan Giorgia.