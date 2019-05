Imperia, opere di prevenzione in vista della stagione estiva

Imperia. L’Amministrazione Comunale di Imperia comunica che lunedì 6 maggio prenderanno il via alcuni lavori sulla tubazione di rilancio a mare della stazione di sollevamento fognario “ex Ferriere”, a circa 1700 metri dalla costa.

L’intervento è l’atto conclusivo del percorso avviato nei mesi scorsi dall’Amministrazione, che ha permesso la rimessa in funzione dell’impianto di depurazione. I lavori, non realizzabili nel corso del periodo invernale a causa delle complesse condizioni meteo-marine, avverranno nel corso di questa settimana, in modo da non intaccare l’inizio della stagione estiva.

Per l’intera durata degli interventi, stimata in una settimana, è previsto il divieto di balneazione su tutta la costa imperiese. I lavori permetteranno di garantire ulteriormente la qualità delle acque imperiesi.