Imperia. Per usufruire dello sconto residenti (1,20 all’ora invece di 1,50) non è sufficiente digitare il numero di targa della propria automobile sui nuovi parcometri.

Occorre prima recarsi presso gli uffici della “Go Imperia” a Oneglia vicino alla vecchia stazione e compilare l’apposito modulo.

Nelle comunicazioni rese dal Comune questo aspetto non era stato evidenziato.

La denuncia è del capogruppo di “Imperia di tutti, Imperia per tutti” Roberto Saluzzo che dice: «La mia non è una polemica, semplicemente è utile informare i cittadini in questo senso».