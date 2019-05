Imperia. «La rete dei tabaccai rappresenta un elemento essenziale nella lotta al gioco clandestino in virtù delle sue 66mila imprese che danno lavoro a oltre 200mila persone». E’ quanto ha dichiarato l’imperiese Giovanni Risso, presidente della Fit (Federazione italiana tabaccai), in apertura della manifestazione nazionale organizzata a Roma dalla stessa Fit.

«Chi dice che dobbiamo rinunciare al gioco? Lo può dire solamente chi non conosce la realtà delle cose. Il Governo non ci ha lasciato altra alternativa che la protesta. Noi rivendichiamo a gran voce il nostro ruolo come raccoglitori per conto dello Stato. Siamo lavoratori onesti, basta con la demagogia. Come categoria chiediamo regole stabili e definite. Oggi i sindaci legiferando in materia di gioco, stanno spazzando via la rete fisica di raccolta legale», sottolinea.

«E’ ora – conclude Risso – che la politica legiferi in maniera attenta e ponderata per non distruggere un’economia sana».