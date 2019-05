Imperia. Ottima prestazione per i ragazzi di coach Bellone coadiuvato da coach Zunino nella gara 2 delle semifinali del campionato Under 13 Elite.

I ragazzi dell’Olimpia Basket riscattano uno sfortunato 61 – 59 rimediato in gara 1 nel campo ostico del Lerici, con un positivissimo 74 – 45 in casa sul parquet della palestra Ruffini, dimostrando che hanno ancora tanto da dire a una tribuna gremita di tifosi, simpatizzanti e amici cestisti delle altre categorie, incontro diretto in maniera impeccabile dal duo arbitrale Vicari-Micolucci. Dopo un esemplare fase di qualificazione conclusa al terzo posto, ma solo per la differenza canestri, gli Under 13 Sistel continuano alla grande il loro cammino verso i posti alti della classifica, a deciderlo sarà ormai solo gara 3, che si disputerà Venerdi 17 Maggio alle 18,30 presso il palazzetto dello sport di Lerici. Che dire, Forza ragazzi e Forza Olimpia Basket Arma Taggia.