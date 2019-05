Imperia. Una lite tra migranti è degenerata in atti di violenza nella mattinata di oggi a Caramagna, in via Anna Frank.

Ci sono stati anche feriti per i quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari della Croce Bianca di Imperia.

Delle indagini se ne stanno occupando i carabinieri. Sono in corso rilievi e accertamenti.