Imperia, lettura condivisa dell'”Infinito” di Giacomo Leopardi in biblioteca

Imperia. Nella cornice della rassegna “Il Maggio dei Libri”, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Imperia, e in occasione del bicentenario della stesura della poesia “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, martedì 28 maggio, si terrà presso la Biblioteca Civica una lettura condivisa dell’opera per le scuole superiori.

All’iniziativa, promossa anche dall’Anci, ha aderito il dirigente del liceo scientifico “G.P. Viesseux” di Imperia, professor Paolo Auricchia. La professoressa Emanuela Rotta e il professor Giorgio Durante terranno presso la Sala Convegni, alle 11, una “lectio” aperta a studenti e cittadinanza, con accompagnamento musicale a cura di Marina Remaggi.

«È un altro appuntamento importante per avvicinare soprattutto i ragazzi alla lettura. La rassegna, così come è stata pensata in questa edizione, sta riscuotendo particolare interesse per la varietà di proposte. Un motivo in più di soddisfazione è vedere la Biblioteca così animata e viva. È la strada su cui ci stiamo muovendo per tutti gli spazi culturali del Comune» – commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.