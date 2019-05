Imperia, la focaccia di Bakery Lanteri tra le più buone della Liguria secondo il Gambero Rosso

La focaccia di Bakery Lanteri di Imperia tra le più buone della Liguria. A dirlo è la nuova guida Pizzerie d’Italia 2019 del Gambero Rosso che ha riservato una pagina speciale alla regina della tradizione enogastronomica ligure.

Il palato fine di Michela Becchi ha stilato una classifica con i panifici che sfornano la migliore focaccia, collocando il forno in via dell’Ospedale 57, da anni approdo sicuro di generazioni di studenti, al quarto posto.

A inebriare la critica? L’ampia varietà di proposte: «Non più solo focaccia e pizza, ma un’offerta poliedrica che comprende anche piatti caldi e freddi, oltre a un reparto caffetteria e un angolo pasticceria che va dai krapfen alle torte. Resta invariata l’alta qualità delle proposte salate, pizza e focaccia in primis, sia la classica bianca che la versione con cipolle. Ancora, torte salate farcite con gli ingredienti più disparati e specialità locali, tutte frutto di impasti con biga a lunga lievitazione».

Una più buona dell’altra, le focacce incoronate da Becchi si contraddistinguono per la loro atavica ricetta: lievitazione sottile, massimo 2 cm, e abbondante olio extra vergine di oliva, rigorosamente proveniente dall’entroterra. Sul podio, quelle sfornate nel capoluogo da il Forno di Albaro (1° posto), il Panificio Mario (2° posto) e Buratto (3° posto). In classifica non manca però la variante traboccante di formaggio con la focaccia del Panificio Moltedo di Recco (5° posto).