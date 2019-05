Imperia, la festa di San Giovanni cambia location

Imperia. Dal 13 al 25 giugno torna una delle manifestazioni più attese ad Imperia. Per la sua 39esima edizione la Festa di San Giovanni si fa bella e cambia totalmente look, a cominciare dalla location.

Da quest’anno non sarà più piazzale Cristino ad ospitare l’evento che da sempre rappresenta l’ufficiale avvio dell’estate imperiese. Ineja cambia casa e si trasferisce pochi passi verso ponente: sul molo corto.

Trovare la strada per Ineja 2019 non sarà difficile: basterà seguire la passeggiata di calata Cuneo e degli stand di MercantIneja, giunto ormai alla sua undicesima edizione; ad attendervi, nei pressi della nuova ruota panoramica, troverete l’ingresso alla festa. Le novità di questa edizione sono tante e sorprendenti, ma la tradizione di Ineja, del suo storico stoccafisso e dello spirito con cui tutto è nato nel 1981 non sono cambiate.

«Siete pronti per il cambio di location e per tutte le novità che questi 13 giorni di festa hanno da offrirvi? Prima del grande inizio, fissato per il 13 giugno, saprete tutto. Appuntamento alla prossima puntata di una nuova ma tradizionale Ineja» – fanno sapere gli organizzatori.