Imperia. La Ztl di via Cascione è sempre più blindata: sono, infatti, in corso di installazione le barriere per regolamentare l’ingresso dei mezzi in occasione del mercato, delle fiere e delle manifestazioni, al posto di altre antiestetiche soluzioni o peggio del posizionamento di veicoli.

Il loro “battesimo” è previsto per domani, giovedì giornata del mercato settimanale.

Si conferma, dunque, l’intenzione dell’amministrazione di non riaprire al traffico veicolare.

«Servono per conferire maggior decoro al mercato nella logica di qualificazione e riordino e valorizzazione del centro storico e del mercato stesso » precisa l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio.