Imperia, incidente sulla ss28. Tre auto coinvolte, due feriti

Imperia. Uno scontro tra tre auto avvenuto in serata sulla ss28 del col di Nava, nei pressi del bar Le Cave, ha provocato due feriti, entrambi trasportati in codice giallo di media gravità all’ospedale di Imperia.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’impatto sarebbe avvenuto tra un’auto che procedeva sulla statale e una in fase di svolta. E’ rimasta poi coinvolta anche una terza vettura.