Imperia, il Parco Naturale regionale delle Alpi Liguri organizza convegno su biodiversità e sostenibilità

Imperia. Mercoledì 22 maggio a Imperia, presso la sala biblioteca del Monastero di Santa Chiara di Porto Maurizio al Parasio, il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizza il convegno “Il paesaggio lento: biodiversità e sostenibilità sulle Alpi del Mediterraneo”.

A partire dalle ore 9 e per l’intera mattinata, verranno presentate le attività del Parco, con i progetti comunitari in corso, il centro di educazione ambientale e il gruppo di lavoro per Monesi. A seguire, il progetto “Percorsi dell’anima. Viaggio in bici attraverso le bellezze liguri” a cura del Teatro dell’Albero, con Cloris Brosca e Franco La Sacra, nell’ambito del programma Interreg Alcotra Edumob sulla mobilità sostenibile e l’intervento su “Autori del Ponente Ligure davanti al loro mare” (pubblicazione a cura della Prof.ssa Lucinda Buja), con letture interpretate dagli attori della compagnia.

La mattinata si concluderà con una proiezione di immagini e filmati in tema di biodiversità e la presentazione dei recenti studi di monitoraggio relativi alla specie Genetta genetta. Commenta il presidente del Parco Giuliano Maglio: “In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e nell’ambito della prestigiosa iniziativa regionale “Maggio nei Parchi della Liguria”, il

convegno di Imperia sarà un’occasione per onorare l’eccezionale patrimonio naturalistico e culturale delle Alpi Liguri, presentando le nuove opportunità di valorizzazione ambientale e turistica rese possibili dai progetti europei e avvicinando l’Ente Parco a residenti e turisti con un evento organizzato sulla costa della Riviera dei Fiori, nella città capoluogo del Ponente e all’interno della cornice storica e suggestiva del Monastero di Santa Chiara al Parasio”.

Saranno presenti al convegno anche l’assessore all’Ambiente del comune di Imperia dottoressa Laura Gandolfo e l’assessore all’Urbanistica della Regione Liguria dottor Marco Scajola, che aggiunge: “La tutela dell’ambiente e delle specie locali e la sostenibilità, in particolare nel campo della mobilità ciclabile e pedonale, sono due grandi opportunità per il nostro territorio. Ho voluto fortemente, come Regione ed Assessorato, sostenere il rilancio del comprensorio di Monesi – sul quale abbiamo investito due milioni di euro – e lo sviluppo del Parco ciclabile e pedonale del Ponente, con diversi interventi coordinati da Vallecrosia a Diano Marina che consentiranno di legare le varie tratte e offrire a residenti e turisti percorsi protetti in luoghi di grande bellezza. Il lavoro del Parco delle Alpi Liguri è fondamentale per dare opportunità alle aree montane e legarle alle straordinarie potenzialità della nostra costa”.

Contatti: Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri – Via Roma, 11 – 18026 Rezzo (IM) Tel. 0183 753384 – 338 6477248 (Dott.ssa Daniela Girardengo) – comunicazione@parconaturalealpiliguri.it

Programma del convegno

Ore 9 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Il Parco delle Alpi Liguri e le Alpi del Mediterraneo

Giuliano Maglio (Presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri)

Federico Marenco (Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri)

Roberta Glorio (Funzionaria Servizio Direzione e Programmazione Parco Alpi Liguri e Regione Liguria) Prospettive di valorizzazione del Parco Alpi Liguri e delle Alpi del Mediterraneo nell’ambito dei progetti comunitari

Fabiano Sartirana (naturalista) – Elisa Torretta (biologa)

Le attività del Centro di Educazione Ambientale del Parco Alpi Liguri

Matteo Serafini (naturalista)

Biodiversità in rete: il Progetto “Medimont Parks – Montagne Mediterranee Protette”

Marco Bagnasco (Funzionario di staff Dipartimento Territorio Regione Liguria e Funzionario Servizio Direzione e Programmazione Parco Alpi Liguri – Coordinatore Gruppo di Lavoro “Progetto Monesi”) La riqualificazione e il rilancio di Monesi: una sfida tra i monti più alti della Liguria

Il paesaggio lento: percorsi dell’anima e mobilità sostenibile nel Ponente Ligure

Sonia Berardinucci (incaricata Regione Liguria/FILSE per la realizzazione del Progetto Edu-mob) Percorsi ciclabili ed educazione alla mobilità sostenibile nella Provincia di Imperia: il Progetto Edu-mob (P.O. Interreg Alcotra 2014-2020) – a cura della Regione Liguria

Teatro dell’Albero (con Cloris Brosca e Franco La Sacra) Presentazione del progetto “Percorsi dell’anima. Viaggio in bici attraverso le bellezze liguri”. Intervento su “Autori del Ponente Ligure davanti al loro mare” (pubblicazione a cura della

Prof.ssa Lucinda Buja)

Biodiversità straordinaria sulle Alpi Liguri: il cammino dell’evoluzione, nuovi protagonisti

Valentina Borgna (tecnico faunistico)

L’attimo in natura: immagini e filmati in tema di biodiversità, recenti studi di monitoraggio

Termine del convegno previsto entro la tarda mattinata.

Sede del convegno: Sala biblioteca-convegni del Monastero di Santa Chiara di Porto Maurizio, Via Santa Chiara 9 – Parasio Area ZTL, accesso non consentito agli autoveicoli – Parcheggio consigliato: Piazza Duomo