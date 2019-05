Imperia, il Comune si occuperà di autorizzazioni in materia di cementi armati e antisismica

Imperia. Per cercare di eliminare intoppi e ritardi il Comune di Imperia ha deciso di sostituirsi alla Provincia assumendosi l’organizzazione degli uffici per il rilascio delle autorizzazioni sismiche.

L’amministrazione comunale ha, infatti, avanzato richiesta di attribuzione e gestione della delega in materia di autorizzazioni per cementi armati e antisismica sul proprio territorio.

La richiesta è supportata dal voto sulla pratica dell’ultimo Consiglio comunale che si è espresso favorevolmente su questa proposta.

Il Comune ha avanzato la richiesta alla luce delle problematiche causate dai notevoli ritardi con in quali l’amministrazione provinciale predispone l’istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni. Ritardi che, come sottolineato più volte anche dagli Ordini professionali, stanno creando disagi e danni economici a tutte le categorie legate all’edilizia.

Il Comune di Imperia ha dato, inoltre, disponibilità a gestire anche le pratiche dei comuni limitrofi.