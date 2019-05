Imperia, i risultati dell’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato

Imperia. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato due giovani imperiesi per ricettazione di un motoveicolo che è stato restituito all’avente diritto il giorno successivo alla ricezione della denuncia.

L’attività dei poliziotti origina da uno dei quotidiani posti di controllo effettuati sulle arterie principali della città nel corso dei quali la Volante fermava due giovani imperiesi, già noti per i precedenti di polizia, alla guida di un motociclo. Dagli accertamenti eseguiti, il motoveicolo risultava rubato appena il giorno precedente, giusta denuncia del legittimo proprietario. Pertanto i due giovani, del 2000 e del 2001, venivano denunciati per il reato di ricettazione in concorso. In seguito il motoveicolo rubato veniva restituito all’avente diritto, il quale si complimentava con gli operatori della Polizia di Stato per la pronta risposta dell’Amministrazione.

Nei giorni scorsi, la Volante interveniva presso una sala scommesse di Imperia per un gruppo di soggetti di nazionalità rumena. Due di loro, un uomo e una donna, in ragione del loro atteggiamento sospetto venivano accompagnati in Questura per ulteriori approfondimenti. La donna risultava non avere più le condizioni che determinano il diritto di soggiorno di un cittadino comunitario nel territorio di uno Stato membro e dunque si procedeva nei suoi confronti con un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

L’uomo, invece, che tra l’altro risultava avere diversi precedenti di polizia, veniva denunciato per possesso ingiustificato di armi, essendo stati ritrovati nella sua autovettura oggetti vari atti ad offendere e, non avendo né lavoro né residenza nella città di Imperia, veniva altresì emanato nei suoi confronti un Foglio di Via, misura di prevenzione a firma del Questore di Imperia che prevede l’allontanamento dal comune di Imperia per la durata di anni 3.p