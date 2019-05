Imperia, i complimenti della Rari Nantes a Giulia Gorlero per la vittoria dello scudetto con l’Ekipe Orizzonte Catania

Imperia. «Rari Nantes Imperia si congratula con Ekipe Orizzonte Catania per la vittoria dello scudetto 2018-19 e porge i complimenti più sinceri anche a SIS Roma per essersi battuta per il titolo fino all’ultimo.

Siamo tutti orgogliosi di Giulia Gorlero che, al cielo di Catania, ha alzato il suo secondo scudetto personale dopo quello vinto ad Imperia nel 2014. Siamo sinceri: in finale abbiamo tifato per …Imperia. Vedere Giulia contro Marco Capanna, entrambi provenienti dal nostro vivaio e dalla nostra città, ci ha riempiti di gioia.

I nostri complimenti vanno anche a Giulia Emmolo e Sara Amoretti che hanno raggiunto il quarto ed il quinto posto nelle Finals».