Imperia, Giacomo Chiappori contravviene all’ordine della Lega e si reca alle urne

Imperia. Il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, nel pomeriggio di oggi si è recato a votare per la presidenza della Provincia e il rinnovo del consiglio provinciale, contravvenendo all’ordine di scuderia del Carroccio, che attraverso le parole del presidente del consiglio regionale Alessandro Piana aveva preannunciato l’asserzione di tutti gli amministratori leghisti.

«Non credo di aver disobbedito – dichiara Chiappori – perché ritengo che nella Lega ci sia libertà. In quanto a Piana non mi pare che lui sia venuto a votare quando ero candidato. Piuttosto non sarei andato a votare perché i programmi dei candidati non mi sembrano chiari».

Le operazioni di voto proseguono fino alle 20.