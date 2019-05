Imperia fa il giro dei social con il primo Travel Blogger Contest. Tutto pronto per la serata finale

Imperia. Sono arrivati da tre diversi continenti i partecipanti al primo Imperia Travel Blogger Contest, giunti questo fine settimana nel capoluogo del ponente ligure per prendere parte al concorso di contenuti digitali. Sono giornalisti, fotografi, content creators che lavorano nel settore viaggi, enogastronomia e lifestyle, che sono coinvolti in una serie di attività che hanno come focus il territorio e la tradizione imperiese.

L’iniziativa, proposta dall’amministrazione comunale di Imperia attraverso l’assessorato al Turismo, punta a promuovere la città di Imperia attraverso foto e video di qualità, diffusi su diverse piattaforme social. Il contenuto con più like e views vincerà un premio di 1000 euro. Il contest terminerà domani, domenica 5 maggio, con la premiazione presso l’Auditorium del Museo Navale di Imperia alle ore 19.30. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare per scoprire come questi attenti visitatori abbiano raccontato le bellezze di Imperia. Al termine è previsto un buffet di ringraziamento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Artemis New Media. A curare l’organizzazione è stata la dottoressa Valentina Borea, mentre le direzione artistica è affidata a Eugenio Ripepi. I contenuti pubblicati sono ‘raccolti’ dall’hashtag #imperianow.