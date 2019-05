Imperia, ecco i bandi per i danni della mareggiata di fine ottobre: scadenza 30 maggio

Imperia. Il Comune di Imperia rende noto che sono state emanate le procedure contributive denominate “Misura 1” e “Misura 2”a favore di privati che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018.

I bandi, approvati con Decreto del Commissario Delegato n. 11/2019 e n. 14/2019, attuano le misure contributive (di seguito denominate Misura 1 e Misura 2 ) previsti dall’Ordinanza n. 558/2018, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, DIP/69326 del 1/12/2018 e dalla DCM del 21 febbraio 2019 e 27 febbraio 2019.

I due bandi denominati “Misura 1” e “Misura 2” sono rivolti alle famiglie alluvionate e sono cumulabili, ma hanno modulistica, procedure e criteri differenti:

a) la Misura 1 di cui al presente bando rappresenta un piccolo sostegno (massimo Euro 5.000,00) per il rientro nelle abitazioni di residenza la cui funzionalità è compromessa; sono ammissibili i danni al fabbricato (non le pertinenze dello stesso), gli arredi della cucina e della camera da letto;

b)La Misura 2 prevede contributi (massimo Euro 150.000,00) per le prime (80%) e seconde case danneggiate (50%), comprese le relative pertinenze se aumentano il livello di resilienza dell’unità immobiliare adibita ad abitazione che ha subito danni a seguito dell’evento in oggetto; per chiedere l’accesso al bando è necessario presentare una perizia asseverata.

Per l’accesso al contributo di cui alla Misura 1 e Misura 2 di cui al presente bando è obbligatorio presentare e compilare, nelle modalità indicate, la domanda di contributo prevista dalla citata circolare DIP/69326 del 1/12/2018.

Si invitano pertanto le famiglie danneggiate a verificare le regole di ammissibilità delle varie tipologie di danno occorso per i due bandi.

La domanda di contributo andrà depositata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Imperia entro il termine perentorio di giovedì 30 maggio 2019 (Misura 1) e Venerdì 7 giugno 2019 (Misura 2).

I moduli di domanda e le spiegazioni per la compilazione saranno anche a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito al piano terreno del Palazzo Comunale in Viale Matteotti 157.