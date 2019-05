Imperia, Domenico Abbo si dimette da segretario Pd

Imperia. La segreteria cittadina del Partito Democratico comunica che martedi 14 è convocato il direttivo cittadino del Pd per un’analisi della situazione amministrativa del comune di Imperia. Ad inizio lavori Domenico Abbo presenterà le dimissioni da segretario cittadino andando a ricoprire la carica di Presidente della Provincia di Imperia che, per ragioni di opportunità e di totalizzante impegno, non gli permetterebbe di proseguire nell’incarico appena conferito nel febbraio scorso.

Abbo, nel ringraziare per la fiducia a suo tempo accordata, assicura comunque di continuare a lavorare all’interno del partito portando un contributo privilegiato derivante dall’imminente elezione in Provincia.