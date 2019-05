Imperia. Il neo presidente della Provincia Domenico Abbo nel pomeriggio di oggi ha prestato giuramento davanti al nuovo consiglio provinciale.

Abbo ha principiato il suo discorso citando Gilberto Govi per finire con Sandro Pertini. Con la voce rotta dall’emozione, ricordando i genitori, ha detto sottolineato come si tratti del suo personale apice per quanto riguarda la vita pubblica. ll neo presidente ha, poi, rivolto n breve ma intenso discorso di saluto e di indirizzo, richiamando i compiti dell’Ente e anche i principi fondanti della convivenza civile.

di 14 Galleria fotografica Consiglio provinciale









Presenti tutti i consiglieri neo eletti, tranne il sindaco uscente di Sanremo Alberto Biancheri impegnato nella campagna elettorale, così come, tra gli altri Enrico Ioculano (Ventimiglia) ma seduto regolarmente al suo posto. Vicepresidente sarà Luigino Dellerba sindaco di Aurigo.

conferite ai consiglieri: Marina Avegno (Trasporti), Marzia Baldassarre (Tematiche ambientali, Società partecipate), Patrizia Biancheri (Promozione del territorio), Mario Conio (Edilizia scolastica), Luigino Dellerba (Viabilità), Giorgio Giuffra (Ciclo dei rifiuti, Cemento armato), Enrico Ioculano (Progetti europei), Franca Saluzzo (Patrimonio extrascolastico, Dimensionamento della rete scolastica).

Alberto Biancheri e Claudio Scajola, sindaci di Sanremo e di Imperia supporteranno l’attività del presidente.