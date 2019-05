Imperia, controlli antidroga nelle scuole: 5 sequestri di sostanze stupefacenti

Imperia. Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito dell’operazione “Scuole Sicure“, controlli sono stati eseguiti 7 controlli nei plessi scolastici provinciali con l’ausilio delle Unità cinofile Antidroga della Polizia di Stato con 5 sequestri di sostanza stupefacente di tipo hashish, mentre ben 92 sono state le attività di “monitoraggio” ad opera dei poliziotti di quartiere.

Sono stati organizzati anche due incontri in collaborazione con il Sert, che hanno visto la partecipazione di docenti ed insegnanti, ove è stato illustrato sia il risvolto penale delle condotte di spaccio e consumo di stupefacenti sia le conseguenze degenerative per l’organismo.

I poliziotti di quartiere hanno illustrato agli studenti l’applicazione “YouPol” sensibilizzando gli stessi, anche attraverso volantini e brochure, ad utilizzarla per dialogare via chat con gli operatori di polizia e segnalare episodi in materia di spaccio e bullismo.

Questo tipo di attività è stata accolta positivamente da dirigenti scolastici e genitori, essendo un segnale forte di vicinanza della Polizia di Stato al servizio dei cittadini e, in particolare, delle fasce più deboli.