Imperia, cinquantenne aggredisce e insulta due controllori Rt: denunciato

Imperia. Un cinquantenne albanese ieri pomeriggio ha aggredito prima verbalmente poi passando alle vie di fatto i controllori su un autobus della Riviera Trasporti che lo avevano “pizzicato” senza biglietto a una fermata di viale Matteotti.

Si è reso necessario, quindi, l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione fatta agli agenti, l’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità, insultando gli addetti al controllo e passando alle minacce: «Vi ammazzo, tanto vi conosco, s…..i». I due controllori hanno mostrato agli agenti di polizia segni di arrossamenti e escoriazioni al collo.

Data la situazione la corsa è stata interrotta per circa 30 minuiti. Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, lo straniero è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.